ليبيا الان

تركيا تستمر في تدريب ميليشيات بركان الغضب

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لعمليات تدريب جنودها لعناصر مليشيات بركان الغضب، وذلك على حسابها بموقع فيسبوك.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن التدريب على “المعارك الأساسية” يأتي في إطار ما سمته “اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين” في إشارة للاتفاق العسكري الذي أبرمه فائز السراج  في أنقرة نوفمبر 2019.

التدريب الذي تباشره وزارة الدفاع التركية يمثل خرقا لاتفاق جنيف واتفاق وقف إطلاق النار القاضي بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوماً بدأت في أكتوبر 2020.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية، إنها تدرب “العناصر الليبية” على القنص، ضمن برنامج تدريبي بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة بين تركيا و”المجلس الرئاسي” السابق.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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    تركيا تستمر في تدريب أبطال بركان الغضب الليبين ثوار ١٧ فبراير الأوفياء لليبيا الحبيبة

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