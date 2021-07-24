النهر الصناعي: خفض كمية المياه بهذه المناطق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم السبت حدوث تسرب مساء الخميس بالخط الناقل للمياه (تازربو/بنغازي) قطر 4 متر بالمحطة رقم (AV211+170) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجلة الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشار الجهاز إلى قيام فرق التشغيل والصيانة بالجهاز باتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة في مثل هذه الحالات من إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه (السرير – سرت) وإعادة تشغيل الآبار من جديد مؤكدة أن العمل يجري حاليا على تجفيف منطقة العمل وذلك للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها.

وأفادت إدارة الجهاز بأن فرق العمل قادرة على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوبة للإصلاح مشيرة إلى أن الإمداد المائي لكافة المناطق الواقعة على مسار المرحلة الأولى لن تتوقف متوقعا أن يكون هناك تخفيض بسيط في كمية المياه مما يتطلب تعاون جميع المواطنين في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.