طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 24 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 24 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ,بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق .

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على اغلب المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على باقي المناطق, وترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (27- 31) مْ ، وتسجل مابين (35-37) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:11).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي