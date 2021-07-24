نائب يتهم رئيس المفوضية بجر العملية الانتخابية إلى المجهول

اعترض عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، على كيفية توزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب، والصادر عن مفوضية الانتخابات، واصفًا إياه بـ”غير العادل”.

وقال ثابت إن رئيس المفوضية، عماد السائح، لم يراع في عملية توزيع الدوائر الانتخابية الكثافة السكانية من خلال تهميشه الدائرة الثانية المرج، وقصر ليبيا والبيضاء وشحات، التي أصبحت الآن بعد التوزيع الدائرة الرابعة والخامسة، كما زاد في عدد المقاعد في بعض الدوائر، رغم صغرها.

وأشار إلى أن هذا الأمر غير مقبول وغير عادل، مؤكدًا أنه لو استمر “السائح” بهذه العقلية، وهذا التقسيم غير العادل؛ سيذهب بالعملية الانتخابية إلى المجهول، ولن تتم الانتخابات في موعدها، رغم أنها حلمٌ لكل الليبيين، بحسب وصفه.

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