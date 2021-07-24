317 وفاة .. تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

ليبيا – سجلت تونس رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا بلغ 317 وفاة، و5624 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، بحسب وزارة الصحة التونسية في حصيلة مأساوية جديدة تضرب البلاد.

وذكرت الوزارة ان اجمالي الوفيات بلغ 18369، والإصابات 5639390، منذ ظهور المرض في مارس 2020 في وقت تكافح فيه البلاد لاحتواء الازمة الحالية بعد تفشي السلالة الهندية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد عقد اجتماعا طارئا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أعلن فيه اعتزام السلطات تلقيح 5 ملايين تونسي خلال الأيام المقبلة.

المرصد – متابعات

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