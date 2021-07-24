“النهر الصناعي” يكشف مصير إمدادات المياه بعد تسرب خط “تازربو- بنغازي”

أعلن جهاز تنفيذ إدارة مشروع النهر الصناعي، أن مساء يوم الخميس الماضي شهد تسريب في الخط الناقل للمياه “تازربو- بنغازي” قطر 4 م، بالمحطة “AV 211 + 170” قرب بوابة مدينة أوجلة، مما أسفر عن إهدار كميات كبيرة من المياه.

وقال الجهاز أن فرق التشغيل والصيانة بالجهاز قامت باتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة، حيث تم إيقاف تشغيل آبار حقليْ السرير وتازربو، وتحويل التدفق عبر خط “السرير- سرت”، وإعادة تشغيل الآبار من جديد.

وأضاف أن العمل جارٍ على تجفيف المنطقة للكشف على المسار وتحديد حجم الخلل والأسباب وطرق المعالجة والصيانة.

وأكد الجهاز في بيانه على أن فرق العمل قادرة على الإصلاح رغم ضعف الموارد والإمكانية المطلوبة لإجراء هذه الصيانة.

وتابع: الإمداد المائي لكافة المناطق الواقعة على مسار المرحلة الأولى لن تتوقف، وسيكون هناك تخفيض بسيط في الكميات، مما يستلزم تعاون المواطنين في الترشيد.

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