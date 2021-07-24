الإمداد الطبي: بدء توزيع 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي في طرابلس

شرع مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي في توزيع عدد “40”، ألف جرعة من اللقاح الروسي”، الجرعة الاولى لمستحقيها من المواطنين في عدد من الأماكن العامة بمدينة طرابلس.

وأكد أمين المخزن الدكتور “عبدالمنعم العوزي”، أن برنامج توزيع اللقاح يأتي في إطار التعاون بين الجهاز وإدارة الخدمات الصحية طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بهدف منحه لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد في بيان صحفي، تكليف فرق فنية متخصصة من قبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في كل من ميدان الشهداء الساحة العامة الملاصقة لمستشفى ابوسليم للحوادث والجراحات، والعيادة المجمعة القرقني في منطقة عين زارة، ومنطقة سوق الجمعة بالقرب من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والساحة العامة الملاصقة للمركز الصحي ابوشوشة بمنطقة تاجوراء، وأمام المركز الوطني لمكافحة الامراض بمنطقة قرجي.

وأشار “العوزي” إلى تعميم مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس الدكتور “رضاء شعوتة”، خلال اليومين الماضيين الموجه لمدراء المرافق الصحية ضرورة منح اللقاح لمستحقيه من كبار السن حتى وإن لم يكونوا مسجلين في المنظومة، في خطوة بهدف من خلالها منحه لأكبر عدد من المواطنين وضمان عدم الإصابة بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.

كان المركز والجهاز قد أطلقا حملة لمنح الطعوم في الأماكن العامة في مدن: “مصراتة، الزاوية و زوارة”، تم خلالها منح اللقاح لأكثر من “32”، ألف مواطن على مدار يومين متتاليين في المدن المذكورة.