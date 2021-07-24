الدبيبه يزور مركز زليتن الطبي

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مركز زليتن الطبي وتفقد قسم العزل في المركز.

وبحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك” فإن الزيارة تهدف للوقوف على احتياجات المركز ونواقصه ومدى جاهزيته لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل أعلنت منصة حكومتنا الشروع في توزيع لقاحات كورونا على الأماكن المخصصة لحملة التطعيم العشوائية في عدد من ساحات وشوارع العاصمة طرابلس بالتعاون بين إدارة الخدمات الصحية طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي.