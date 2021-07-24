ليبيا الان

الدبيبه يزور مركز زليتن الطبي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مركز زليتن الطبي وتفقد قسم العزل في المركز.

وبحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك” فإن الزيارة تهدف للوقوف على احتياجات المركز  ونواقصه ومدى جاهزيته لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل أعلنت منصة حكومتنا الشروع في توزيع لقاحات كورونا على الأماكن المخصصة لحملة التطعيم العشوائية في عدد من ساحات وشوارع العاصمة طرابلس بالتعاون بين إدارة الخدمات الصحية طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مواليد 2000 في ليبيا كلهم عبدة شيطان

    لقد أصبح جميع مواليد 2000 الى 2019 م كلهم عبدة شيطان وجنود لتنظيم الدولي الشيطاني … وأصبحوا يعتنقون دين الالحاد بشكل كامل بين الجنسين وخاصة طلبة المدارس في غياب كامل للعائلة أو الأهل بسبب الهواتف مع أنتشار الرذيلة والفواحش بين الجاران والامهات والاباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي … أصبحت بيوت المسلمين أوكار للدعارة بشكل عام … وليبيا بشكل خاص … ولقد نحج يهود السلفية في نشر الدعارة والفواحش بين ابناء المسلمين بسبب نشر ثقافة النكاح بين القاصرات عبر موافقة الاباء والامهات بسبب الغراءات المالية، وأصبحت النساء هن يبحثنا عن زاني أي جنسية ليزنا فيهن بمقابل أو غير مقابل مع أنتشار الخمور والملاهي اليلية بالشؤاطئ … الدين الاسلامي أنتهى في ليبيا وكذلك باقي الدول العربية والاسلامية بفضل السلفية الشيطانية المتخرجة من جامعة تل ابيب الاسلامية … أستعدوا للموت المفاجئ بشكل قوي بسبب كورونا في لمح البصر عبادة الشيطان وتقليد اليهود والنصارى … أطلبوا من السلفية الشيطانية تدعو الله أن يرفع عنكم البلاء .

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