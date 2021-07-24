«النهر الصناعي»: التسريب في خط «تازربو – بنغازي» كبير ولن يؤثر على الإمداد المائي

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، عن وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو – بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجله ، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وطمأنت إدارة الجهاز المواطنين بأن «الإمداد المائي لجميع المناطق الواقعة مسار المرحلة الأولى لن يتوقف، ويتوقع أن يكون هناك تخفيض بسيط في كميات المياه، ما يتطلب تعاون جميع المواطنين لترشيد استهلاك المياه».

وذكرت إدارة الجهاز، في بيان، أنه جار «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها».

وأفادت بأن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوية للإصلاح».

ونوهت إلى أن «فرق التشغيل والصيانة بالجهاز اتخذت الإجراءات والتدابير والفنية اللازمة في مثل هذه الحالات، من إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو، وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه (السرير – سرت)، وإعادة تشغيل الآبار من جديد.