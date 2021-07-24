وزارة الصحة: انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” توزيع التطعيمات من مخازن جهاز الإمداد الطبي على مراكز التطعيم الميدانية حيث تم تحديد عدد من الأماكن لتلقي التطعيم هي ميدان الشهداء، ساحة مستشفي ابوسليم للحوادث، ساحة جزيرة الدرن، طريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، ساحة المجمع الصحي القرقني، ساحة المجمع أبوشوشة.

وطالبت وزارة الصحة جميع المواطنين التوجه للأماكن المخصصة لتلقي التطعيم، وإحضار البيانات الشخصية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي.