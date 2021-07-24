مستشفى بني وليد : جراحة لإنقاذ سيدة مصابة بكورونا في حالة إجهاض

ليبيا – اعلن مستشفى بني وليد العام عن تمكنه من انقاذ حالة مرضية بعملية اجهاض مصابة بفايروس كورونا مساء أمس الجمعة .

وقال المستشفى انه استقبل بقسم العمليات حالة اجهاض ألمت بمريضة مصابة بفايروس كورونا كانت بقسم الايواء بمصحة ابن سيناء لمدة يومين .

وأضاف أن المصحة رفضت اجراء العملية لها حيث تحويلها للمستشفي وتم استقبالها من قبل قسم الاسعاف والطواري ب واحالتها علي الفور لغرفة العمليات بقسم النساء والولادة .

وأكد المشفى اجراء عملية اجهاض لها من قبل الفريق الطبي وتكللت العملية بالنجاح تحت اشراف الفريق الاداري و الطبي وهم المهندس محمد البكوش الشوؤن الادارية والمالية و خالد قطيش المناوب الاداري بالمستشفي .

اما الفريق الطبي فهم الدكتورة رجاء اسديرة نساء وولادة

والدكتورة مريم التهامي نساء وولادة والدكتور مكي الطاهر دكتور التخدير وصلاح فني التخدير .

المرصد – متابعات

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