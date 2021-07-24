المنصوري: يسمح بدخول الليبيين العالقين في تونس وخروج الحالات الإنسانية من رأس جدير

أكد مدير إدارة الصحة الدولية بمعبر رأس جدير الحدودي مختار المنصوري، أن الحركة المرورية شبه متوقفة فيما يسمح فقط بدخول الليبيين العالقين في تونس وخروج الحالات الإنسانية.

وأضاف المنصوري في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الحركة التجارية متوقفة في المعبر، وقال إن عدد السيارت التي دخلت يترواح بين 20 و30 سيارة، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ قفل المعبر بسبب جائحة كورونا أكثر من 5000 سيارة.

وأشار المنصوري إلى أنهم أجروا تحاليل لكل القادمين من تونس وتم تسجيل إصابات بكورونا رغم حصولهم على شهادات خلو من الفيروس، وأوضح أنهم تواصلوا مع فرق البلديات المعنية لمتابعة أوضاع المصابين ومن هم بحاجة إلى حجر منزلي أو مركز عزل.