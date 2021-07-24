رئيس جهاز النهر الصناعي يطلب جدولا زمنيا لإصلاح خط (تازربو – بنغازي)

أكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي ناصر بوبطينة، ضرورة إعداد جداول زمنية لعمليات الإصلاح للتسرب الواقع على مسار الخط الناقل (تازربو – بنغازي).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارية بالجهاز الذي ضم مجموعة من الخبراء والمهندسين بالجهاز والعاملين بشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وشركة النهر للمقاولات والخدمات الفنية.

وطلب بوبطينة «تحديد فرق العمل ودور كل فريق والإسراع بعمليات الإصلاح وإجراء عمليات الفحص والكشف والتدقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لعمليات التسرب»، فيما أكدت فرق العمل أنها ستقدم جداول أعمالها خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو – بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجل، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشارت إدارة الجهاز في بيان إلى «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها»، وأفادت بأن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوية للإصلاح».

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