الشحومي: عمل المعابر بكفاءة وتعمير المواقع القريبة منها سيؤدي لتعزيز الاقتصاد والأمن

ليبيا – علق المحلل المالي سليمان الشحومي على الآثار الإيجابية للمعابر خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، مثمناً دور معبري السلوم مع مصر ورأس جدير مع تونس من حيث أهميتهما بحركة التجارة البينية بالبلاد إلى جانب معبر الدبداب مع الجزائر إذا ما عاد للعمل في المستقبل القريب، خصوصاً أن السلع ذات المنشأ العربي معفاة من الضرائب مما يسهل تدفقها.

الشحومي أشار في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط” إلى الدراسة التي أصدرتها مؤخراً لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن الاقتصاد الليبي، والتي تؤكد أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا يمكن ترجمته لمكاسب كبيرة تصل لحوالي 162 مليار دولار بحلول 2025، سينعكس جزء كبير منها على دول الجوار الليبي، خصوصاً مصر التي يتوقع أن تنال الحصة الأكبر 100 مليار، مقابل 23 ملياراً للسودان، وعشرة لتونس.

وأضاف: “تحقيق هذه المكاسب الكبيرة يتوقف على العمل الجاد وفق خطط وبرامج طموحة لإقامة مناطق حرة بين ليبيا ودول جوارها والاستفادة من الكثافة البشرية بتلك الدول في تطوير المعابر ووجود الاستثمارات المتبادلة ومشروعات الإعمار، فضلاً عما يتطلبه أيضاً من حكومة ليبية مستقرة”.

واختتم الشحومي قائلاً إن “عمل المعابر بكفاءة، بجانب تطوير وتعمير المواقع القريبة منها، سيؤدي ببساطة لتعزيز الاستفادة المشتركة اقتصادياً وأمنياً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية