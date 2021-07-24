البيوضي: مدينة مصراتة تئن تحت وطأة فيروس كورونا ويعاني أهلها تبعات فشل الحكومة

ليبيا – وجه الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وصفها بالصادقة قال فيها:”إن تجوالك في مدينة مصراتة لبحث آلية استكمال المشاريع المتوقفة خطوة لا تتسق مع واقع الحال وقفزة جديدة في الهواء وتأكد فقدانكم لنبض الشارع وحقيقة احتياجاته”.

البيوضي أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “المدينة تئن تحت وطأة فيروس كورونا ويعاني أهلها تبعات فشلكم في اتخاذ تدابير احترازية صارمة لمنع وصول السلالة الهندية إلى ليبيا وقبل ذلك فشلكم في توفير اللقاحات بجرعتيها للجميع”.

وتابع” إن حجم التكلفة للحصول على الأدوية والرعاية الصحية كبير جداً والمواطن البسيط لن يكون قادراً على هذه التكلفة وإن تمكن فسيخرج من الأزمة الصحية بأزمة مالية تعطل حياته لأشهر، الصيدليات الخاصة يتناقص بها مخزون الأدوية وسيزداد سعره لأضعاف خلال أيام ولذا فإن البيوت المنهكة بالمرض والعوز والفاقة لن تهتم بمشاريع التنمية قدر اهتمامها بتوفير الدواء والسيولة” .

وأردف”إن خبر زيارتكم لاستكمال المشاريع سيكون حدثاً ليصب المنهكون جام غضبهم ضدكم ومن أقنعك بأن الجيوش الإلكترونية والإعلانات الممولة ستغطي على الأزمة الحقيقية هو من يضعك في مشهد مأساوي وهدفه أن يزيد من حجم الهوة بينكم وبين الشارع “.

كما اختتم قائلاً:” إن المتطوعين والمتبرعين لن يكون بإمكانهم تغطية كل هذه الأعداد التي تزداد كل يوم ووحدكم من يتحمل مسؤولية الوضع المأساوي والكارثة التي تضرب ليبيا وأنتم مطالبون بتعديل المسارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

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