اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للجيش تتجول في معسكرات الجنوب

بدأت اللجنة العسكرية المُشتركة بالقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية برئاسة رئيس الأركان العامة فريق أول عبدالرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المُعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة سبها، أعلنت مطلع الشهر الجاري مناطق بالجنوب الليبي مسرحا لعمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أنه تم الإعلان عن منطقة “رمال زلاف” بالجنوب منطقة عمليات عسكرية لقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة.