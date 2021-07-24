البيرة: التطعيمات ضد كورونا في مصراتة جاءت متأخرة ودون المستوى

تعليقا على زيارة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصراتة، قال مدير مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة لراديو مصراتة، إن زيارة المسؤولين جاءت متأخرة ونحن دقينا ناقوس الخطر منذ فترة وراسلنا الوزارة والمجلس البلدي بخصوص ضرورة الإستعداد الجيد لمواجهة الجائحة، و كانت هناك فرصة للوزارة لتقليل خطر الجائحة ولكنها لم تهتم ولم تكن في المستوى المطلوب.

أضاف في تصريحاته أن التطعيمات جاءت متأخرة ولم تكن في المستوى وهناك تخبط في ألية التطعيم، والسلطات المحلية رأت إغلاق أغلب مراكز العزل في الفترة السابقة نظرا للمصاريف الكبيرة على هذه المراكز وتناقص الحاجة إليها.

وتابع قائلًا: “نتحمل مع البلدي ووزارةالصحة قرار نقل خزان الأكسجين الإحتياطي لمركز عزل الأورام مساهمة منا في حل الأزمة وإنقاذ الأرواح، وقد افتتحنا عيادة الكشف المبدئي المبكر على الفيروس وقمنا بتوسعتها لتحتوي على 12 سرير ملاحظة، والحكومة وعدت بصرف الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة للكوادر الطبية وتوفير الأدوية وكل ما يلزم لمجابهة الجائحة”.