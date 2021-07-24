بدء توزيع 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي في طرابلس

بدأ مخزن الحلقة الباردة التابع لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس، توزيع 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي، حيث يتم تقديم الجرعة الأولى لمستحقيها من المواطنين في عدد من الأماكن العامة بمدينة طرابلس.

وقال أمين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي: يأتي برنامج توزيع اللقاح في إطار التعاون بين الجهاز وإدارة الخدمات الصحية طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ بهدف منحه لأكبر عدد من المواطنين.

وأشار إلى تكليف فرق فنية متخصصة من قبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في كل من ميدان الشهداء، الساحة العامة الملاصقة لمستشفى أبوسليم للحوادث والجراحات، العيادة المجمعة القرقني في منطقة عين زارة، ومنطقة سوق الجمعة بالقرب من فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض، والساحة العامة الملاصقة للمركز الصحي أبوشوشة بمنطقة تاجوراء، وأمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي.

وكشف عن تعميم أصدره مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس الدكتور رضا شعوتة،خلال اليوميْن الماضييْن، لمديري المرافق الصحية، مفاده ضرورة منح اللقاح لمستحقيه من كبار السن حتى وإن لم يكونوا مسجلين في المنظومة، في خطوةٍ ترمي إلى ضمان عدم الإصابة بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكان المركز والجهاز قد أطلقا حملة لمنح اللقاحات في الأماكن العامة في مدن كل من “مصراتة.. الزاوية .. زوارة”، شهدت تقديم حوالي 32 ألف لقاح للمواطنين على مدار يوميْن متتالييْن.

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