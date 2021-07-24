النهر الصناعي: التسريب في خط (تازربو – بنغازي) كبير ولن يؤثر على الإمداد المائي

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، عن وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو – بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجله ، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.
وطمأنت إدارة الجهاز المواطنين بأن “الإمداد المائي لجميع المناطق الواقعة مسار المرحلة الأولى لن يتوقف، ويتوقع أن يكون هناك تخفيض بسيط في كميات المياه، ما يتطلب تعاون جميع المواطنين لترشيد استهلاك المياه”.
وذكرت إدارة الجهاز، في بيان، أنه جار «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها».
وأفادت بأن “فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوبة للإصلاح”.
ونوهت إلى أن “فرق التشغيل والصيانة بالجهاز اتخذت الإجراءات والتدابير والفنية اللازمة في مثل هذه الحالات، من إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو، وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه (السرير – سرت)، وإعادة تشغيل الآبار من جديد”.
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