بلدية غريان توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا

وجه رئيس لجنة الطوارئ ببلدية غريان نصر الدين الفزاني برفع درجة الاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا.

ودعا الفزاني في خطاب موجه لمدراء المراكز المتخصصة لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض غريان لتضافر الجهود لمواجهة وباء كورونا نظرا للوضع الطارئ والخطير من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلدية وتخوفا من دخول سلالة كورونا المتحورة “دلتا” سريعة الانتشار.

وحث الفزاني على رفع درجات الاستعداد ووضع جدول مناوبة للعاملين وخاصة الأطقم الطبية والطبية المساعدة على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى من حيث المتابعة والعلاج والتحاليل اللازمة الخاصة بهذا الوباء وإحالة الجدول للجنة الطوارئ ببلدية غريان خلال ثلاثة أيام.