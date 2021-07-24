مسؤول أمريكي: واشنطن واثقةٌ من إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

تقرير 218

ما زالت الانتخابات في ليبيا والمقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر تشغل بال الليبيين، مواطنين وساسة، بخصوص ما إذا كانت ستُقام في موعدها المحدد، أم ستُؤجّل، ويعود ذلك إلى المعرقلين، وغياب القاعدة الدستورية التي ستُبنى عليها تلك الانتخابات.

ومن هذا المنطلق، أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، جوي هود، خلال لقاء خاص أجرته معه قناة “سكاي نيوز عربية”، عن ثقة بلاده في إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه من الضروري إجراء الانتخابات؛ لتلبية مطالب الليبيين في حكومة منتخبة تُمثّل كل السكان، وتكون قادرةً على توحيد الجيش، وحماية كل الحدود.

وأضاف “هود” أن مسؤولين من الولايات المتحدة اجتمعوا في مؤتمر برلين، وفي الأمم المتحدة، مع أطراف عديدة؛ لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وعن الملف الشائك الآخر، وهو خروج القوات الأجنبية من ليبيا؛ أوضح “هود” أن الاجتماعات حول هذا الملف ما زالت مستمرة؛ كون الجميع يدركون أن الشعب الليبي يريد استعادة سيادة بلاده، بخروج كل المرتزقة أو المقاتلين بالوكالة، بصرف النظر عن التسمية، بل إن المساعدة الخارجية للقوات الليبية يجب أن تتوقف أيضًا.

وختم مساعد وزير الخارجية الأمريكي بأن خروج القوات الأجنبية سيُمكّن الليبيين من تحديد مصيرهم، ويساعد المجتمع الدولي على مساعدتهم في إعادة بناء بلدهم.

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