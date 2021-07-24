رشوان يحذر من تعمق الصراع حال انتخاب ممثلين لأطراف الصراع القائم

حذر المحلل السياسي سعيد رشوان من استمرار الصراع في ليبيا وتعمقه حال انتخاب أعضاء يمثلون أطراف الصراع السياسي القائم الآن.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إذا أنتجت الانتخابات أعضاء يمثلون أطراف الصراع السياسي القائم الآن فسيستمر الصراع ويتعمق أكثر، وسيأتي على حساب الاستقرار والتوافق والتنمية وربما يندلع عنف من جديد.

وبين رشوان أن المال السياسي سيقوي النفوذ السياسي ، وأدواتهما سيسيطران على المشهد القائم ولا يمكن مجابهتمها إلا بالوعي الشعبي والذي أراه مازال لم ينضج بعد .

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