“الرقابة” ترصد عمليات التلقيح ميدانيًا.. وتنتقد الازدحام

شهد ميدان الشهداء في طرابلس قيام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بتنفيذ جولة تفقدية على نقاط التطعيم الميدانية للتلقيح ضد فيروس كورونا؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة والمعتمدة.

وشارك في الجولة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية عبدلله الفقهي، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة من المركز عبدلله إبراهيم، وكان بصحبتهم أعضاء ومفتشو المركز .

وتم التأكّد من أن اللقاح المستخدم من نوع سبوتنيك sputnik v، للجرعة الأولى، وتمت معايرة درجات التبريد للقاح والتي كانت مناسبة مسجلة “-20″، التحقق من وجود مولد كهربائي، التأكد من أن الطواقم تعمل بشكل منتظم وانسيابي، ولوحظ ضعف التهوية والإضاءة داخل الخيمة.

وتمت ملاحظة وجود ازدحام وعدم تنظيم طوابير المواطنين الراغبين بالتلقيح، كما لوحظ عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ويواصل مفتشو مركز الرقابة جولتهم لتغطية نقاط التطعيم الميدانية كاملة.

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