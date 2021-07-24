تلقي 490614 شخصا لقاح كورونا في ليبيا

بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حصيلة المطعمين ضد كورونا بلغت 490614 شخصا، يأتي ذلك في وقت يتوالى فيه وصول شحنات من اللقاحات للبلاد، كان آخرها الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي سبوتنيك، التي وصلت الإثنين الماضي، وتتضمن 500 ألف جرعة.

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