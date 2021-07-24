المشير حفتر: أدعو الشعب الليبي إلى التسجيل بكثافة في الانتخابات

دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية جميع أبناء الشعب الليبي إلى التسجيل بكثافة في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وحث المشير حفتر، في بيان صحفي تحصلت «الساعة24» على نسخة منه، جميع أطياف المجتمع الليبي على التسجيل بكثافة في الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الليبية أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل تعد قرار الشعب وحقه في التغيير.

وشدد قائد الجيش الليبي على ضرورة تهيئة كل الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا أنه سيقف بكل قوة ضد كل من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبين من ممارسة حقهم الانتخابي.