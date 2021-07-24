بعيو يدعو المواطنين للتسجيل في منظومة الناخبين

دعا الكاتب الصحفي محمد بعيو المواطنين للتسجيل في منظومة الناخبين لتأسيس الدولة الليبية الجديدة المنشودة.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أيها المواطن يا مصدر الشرعية الوحيد سجّل في منظومة الناخبين ولا تكن من الغائبين يوم 24، لتزيح الجاثمين على صدرك منذ عشر سنين، وتؤسس دولتك الجديدة المنشودة تملكها أنت وليس الحاكم، وأنت المخدوم فيها ولست الخادم”.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في نشرتها اليومية اليوم السبت تسجيل 2 مليون 430,470 ناخب حتى يوم أمس الجمعة.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين الجدد بلغ 90,374 ناخب منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من الشهر الجاري.

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