الغرياني: فتاوى تحريم الانتخابات يستفيد منها أتباع النظام السابق

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “الناس يحرصون بطبيعتهم على البحث عن الأصلح، وعلى الدعاة أن يوجهوهم إلى ذلك ويبصروهم بمن يصلح ويزكوا لهم الخيريين عبر الانتخابات”، وفق قوله.

الغرياني، وفي فتوى عبر حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت، أضاف: “فتاوى تحريم الانتخابات عامل سلبي، يقلل من مشاركة الخيريين، ويستفيد من هذه الفتاوى الغوغاء وأتباع النظام السابق ومن لا يبالون فيخلوا لهم المجال؛ لأن الخيرين هم الذين يتأثرون بالفتوى ويقفون عند الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز”، وفق تعبيره.

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