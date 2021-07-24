مركز سبها الطبي يسجل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، في الجنوب الليبي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مركز العزل لديه سجل 12 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 4 حالات في الشاطئ.

وفق وقت سابق الخميس، قال مركز سبها الطبي، إن مركز العزل التابع له يشهد تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، سواء من مدينة سبها أو من مختلف مدن المنطقة الجنوبية.

– الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن ويتعهد بتلبية احتياجاتها «في أسرع وقت»

وتشهد مدينة سبها والجنوب الليبي، تزايد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الراهنة، إذ سجلت سبها منفردة 237 حالة إصابة مؤكدة خلال أسبوع واحد (12 – 18 يوليو)، في أحدث حصيلة أسبوعية أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا