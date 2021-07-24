المنفي: متمسكون بالانتخابات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص المجلس على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي اليوم السبت مع أعيان وحكماء منطقة البطنان، بحضور عميد بلدية طبرق، وذلك لبحث بعض الأمور الخاصة بالمنطقة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستمع المنفي للمشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فايروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جهتهم أكد أعيان وحكماء منطقة البطنان، على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي واستعدادهم للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.