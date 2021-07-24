المنفي: حريصون على حماية السيادة الليبية ووحدة التراب

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت، أعيان وحكماء منطقة البطنان، بحضور عميد بلدية طبرق، وذلك لبحث بعض الأمور الخاصة بالمنطقة.

واستمع المنفي إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فايروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياق أخر أكد، حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.