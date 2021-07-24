خلال افتتاح الألعاب الأولمبية.. رفع العلم الليبي في طوكيو أمام إمبراطور اليابان

رفع العلم الوطني الليبي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي استهلت بوقوف المشاركين في الدورة دقيقة صمت على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويشارك في الالعاب الاولمبية التي شهدت حضور امبراطور اليابان “نارو هيتو” 206 دولة من بينها ليبيا التي لم تنقطع عن مشاركتها منذ انطلاق الدورات في العام 1964.

ويمثل ليبيا في الالعاب لاعب التجديف “الحسين قنبور” و لاعب الجودو “علي عمر ” و السباح “عدي حسونة” والعداء “محمد الحريزي” في سباق الماراثون، العداءة “هديل عبود” في سباق 100 متر جري.