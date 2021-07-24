المنفي يبحث مع أعيان وحكماء البطنان أبرز أزمات المنطقة وسبل مجابهة «كورونا»

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أعيان وحكماء منطقة البطنان، اليوم السبت، أبرز الأزمات التي تواجه المنطقة وسبل حلها، فضلًا عن مجابهة فيروس «كورونا».

واستمع المنفي، خلال اللقاء الذي حضره عميد بلدية طبرق، إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بالبطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فيروس «كورونا»، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

فيما أكد المنفي، حرص المجلس على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

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ويستعد المنفي لزيارة الكونغو برازافيل بعد غد الإثنين، بدعوة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، والتي تستمر ليومين.

وكشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن المنفي تمت دعوته إلى الكونغو برسالة من الرئيس الكونغولي بتاريخ 7 يوليو «لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا، بالإضافة إلى سبل ووسائل استعادة سلام دائم في البلاد».

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