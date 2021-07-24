ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 July, 2021

انطلقت في بلديات طرابلس الكبرى صباح اليوم السبت الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس (كورونا)، حيث تستهدف المرحلة الأولى من هذه الحملة تقديم (40) ألف جرعة للمواطنين والمقيمين في بلديات طرابلس للحد من انتشار الفيروس.

و لا تعتمد هذه الحملة على التسجيل بالمنظومة المعدة سابقاً، فقط الاستظهار بالرقم الوطني وبطاقة تعريف تسهيلاً للتطعيم وذلك نظرا لارتفاع مؤشر الإصابة في الآونة الأخيرة .