المنفي يؤكد السير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها، وهي دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت، بمدينة طبرق مع عدد من قبائل الأشراف والمرابطين بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في البلاد، وأهمية إشراك كافة المكونات والأطياف الاجتماعية والسياسية في دعم المصالحة الوطنية.

وأكدت قبائل الأشراف والمرابطين دعمها للمجلس الرئاسي، واستحسانها للخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد.