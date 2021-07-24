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أبو جناح: أتعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة لمراكز العزل في الجنوب الليبي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم 24-7-2021 بزيارة تفقدية لمراكز العزل في مدينة سبها للوقوف على احتياجاتها ومدى جاهزيتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا واستقبال الحالات فيها.

وبحسب بيانه الإعلامي، استمع لشكاوى الطبية والطبية المساعدة التي تعرقل عملهم في مواجهة تزايد عدد الحالات المصابة بعدوى كورونا.

وأصدر رمضان أبوجناح تعليماته بالاسراع بافتتاح مركز عزل العيادة التنفسية بمدينة سبها لاستقبال الحالات المصابة، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع مراكز العزل في مناطق الجنوب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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