أبو جناح: أتعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة لمراكز العزل في الجنوب الليبي

قام نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم 24-7-2021 بزيارة تفقدية لمراكز العزل في مدينة سبها للوقوف على احتياجاتها ومدى جاهزيتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا واستقبال الحالات فيها.

وبحسب بيانه الإعلامي، استمع لشكاوى الطبية والطبية المساعدة التي تعرقل عملهم في مواجهة تزايد عدد الحالات المصابة بعدوى كورونا.

وأصدر رمضان أبوجناح تعليماته بالاسراع بافتتاح مركز عزل العيادة التنفسية بمدينة سبها لاستقبال الحالات المصابة، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع مراكز العزل في مناطق الجنوب.