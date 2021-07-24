المنفي لقبائل الأشراف والمرابطين وأعيان وحكماء منطقة البطنان: نسير قدماً نحو دعم المسار الانتخابي وإنجاح جهود المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت، بمدينة طبرق عدداً من قبائل الأشراف والمرابطين.

وقد تناول اللقاء آخر المستجدات في البلاد، وأهمية إشراك كافة المكونات والأطياف الاجتماعية والسياسية في دعم المصالحة الوطنية.

وقد أكد رئيس المجلس الرئاسي، على السير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها، وهي دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة.

ومن جهتها أكدت قبائل الأشراف والمرابطين دعمها للمجلس الرئاسي، واستحسانها للخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي أيضاً، اليوم السبت، أعيان وحكماء منطقة البطنان، بحضور عميد بلدية طبرق، وذلك لبحث بعض الأمور الخاصة بالمنطقة.

واستمع المنفي إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فايروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياق أخر أكد، حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

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