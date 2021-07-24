إجراءات احترازية عاجلة لمجابهة كورونا ببلدية قصر بن غشير

علق المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير الدراسة في نطاق البلدية إلى إشعار آخر في إطار اتخاذ تدابير احترازية ووقائية عاجلة لمجابهة جائحة كورونا.

ووجه المجلس لإغلاق الأسواق وقفل المساجد يوم الجمعة، واقتصار فتحها على أوقات الصلاة اليومية، بالإضافة لإغلاق صالات المناسبات الاجتماعية والمقاهي والمطاعم، باستثناء محال بيع المواد الغذائية الصغيرة والصيدليات والمصحات، وتقليص عدد الموظفين إلى 25% في جهات العمل الإدارية والخدمية في نطاق البلدية.

وبحسب القرار، تلتزم جهات العمل الإدارية والخدمية بنطاق البلدية بتقليص عدد الموظفين والعمال بها، بالنسبة الواردة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 178 للعام 2021؛ بحيث لا يتجاوز 25% من عدد الموظفين بها.

ومنع المجلس إقامة الأفراح والمآتم والمناسبات الاجتماعية وأماكن التجمع، كما دعا إلى التوعية بضرورة الالتزام بالإرشادات والمعايير الخاصة بالوقاية من «كورونا».