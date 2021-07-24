الداخلية: القبض على شخص متهم بقتل مواطن تونسي بجادو

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جادو من ضبط متهم بقتل شخص تونسي الجنسية عام 2020.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء قسم البحث الجنائى بمديرية أمن جادو من ضبط شخص مطلوب على ذمة واقعة قتل شخص تونسي الجنسية.

وأوضحت الوزارة أنه الحادث يعود إلى عام 2020 مؤكدة أنه بالتحقيق معه اعترف بارتكابه عملية القتل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ومتابعة البلاغات المسجلة بشأنه.

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