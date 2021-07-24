مجلس الأمن يدين مواقف أردوغان بشأن قبرص

أدان أعضاء مجلس الأمن بالإجماع الجمعة إعلان تركيا إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة مع قبرص، معرباً عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة.

وطلب المجلس تركيا بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، مشددا على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة.

من جهتها رفضت تركيا هذا القرار، مستمرة في عنجهيتها وتحديها لدول المنطقة، مستمرة في خلق الازمات الإقليمية والدولية.

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