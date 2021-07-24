ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 July, 2021

دعت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان مديري المراكز المتخصصة في مكافحة الوباء لرفع درجات الاستعداد؛ نظرا لخطورة الوضع الوبائي، وازدياد حالات الإصابة داخل البلدية.

و أوضحت اللجنة، في بيان لها، أن معدلات الإصابة بكورونا في تصاعد مستمر، مما يدق ناقوس الخطر من تفشي هذا الوباء بشكل مقلق ومخيف وسط نقص الإمكانيات والدعم. معربة عن نخوفها من دخول سلالة دلتا سريعة الانتشار.