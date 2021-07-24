الوحدة الثانية في محطة السرير تخرج عن العمل

قالت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، إن الشبكة العامة فقدت الساعات الماضية مئتان وخمسون ميغا وات إثر تعطل الوحدة الثانية في محطة السرير.
الشركة وفي بيان لها أوضحت أن هذا العطل رفع العجز عن شبكة المنطقة الشرقية إلى خمسمائة ميغا وات، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في ساعات طرح الأحمال على بعض المناطق بالجناح الشرقي.
الجدير بالذكر أن شركة سيمنس الألمانية الرائدة في مجال الطاقة، كشفت عن الوحدة الثانية في وقت سابق ورصدت خللاً إثر تأخر الإدارة العامة في توفير منظومة بطاريات لإتمام عمليات الصيانة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك