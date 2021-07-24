أعيان الشويرف: نرفض نقل مراكزنا الانتخابية من دائرة غريان إلى الشاطئ

أعلن أعيان الشويرف رفضهم القاطع لنقل المراكز الانتخابية من ‏منطقتهم في الدائرة الثامنة غريان، إلى الدائرة السادسة الشاطئ، ‏مؤكدين تبعيتهم إداريًا وجغرافيا إلى مزدة بنطاق الجبل الغربي.‏

وووجه أعيان الشويرف رسالة في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي، إلى السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن ‏تحديد المراكز الانتخابية للانتخابات المقبلة في 24 ‏ديسمبر المقبل.‏

وأكد الأعيان رفضهم أي جانب فني أو تنظيمي خاصة، بتغيير ‏تقسيمات المراكز والدوائر الانتخابية، والتي تنقل تبعيتهم إلى ‏الدائرة السادسة الشاطئ.‏

ولفتوا إلى أنهم لاحظوا تغيير اللوحات الانتخابية الخاصة بالمراكز ‏الانتخابية في المنطقة بلوحات جديدة تتبع دائرة الشاطئ، كما ‏رصدوا ما نشرته المفوضية الوطنية للانتخابات على صفحتها ‏الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير الدوائر ‏الانتخابية، مؤكدين رفضهم هذا رفضًا قاطعًا.‏

وتابعوا: “علمًا بأن الشويرف منذ ثورة 2011 وهي تتبع ‏جغرافيا وإداريا منطقة مزدة بنطاق الجبل الغربي، ونسعى لسلامة ‏ليبيا ووحدتها الوطنية والمساس بهذه الثوابت التاريخية يمثل ‏خطرًا كبيرًا على الأمن القومي والسلم الاجتماعي، حيث تعتبر ‏الشويرف صمام أمان هام جدًا على وحدة وتماسك ليبيا”.‏

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وأتموا: “نطلب منكم إبعاد الحدود الإدارية للمنطقة بعيدًا عن ‏التجاذبات والصراعات السياسية القائمة، حرصًا على المصلحة ‏العامة للدولة الليبية”.‏

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