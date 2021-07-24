ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 July, 2021

قام نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمراكز العزل في مدينة سبها.

وتأتي الزيارة للوقوف على احتياجات المراكز ومدى جاهزيتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا واستقبال الحالات فيها.

كما استمع أبوجناح لشكاوى الطبية والطبية المساعدة التي تعرقل عملهم في مواجهة تزايد عدد الحالات المصابة بعدوى كورونا.

وأصدر نائب رئيس الحكومة تعليماته بالإسراع بافتتاح مركز عزل العيادة التنفسية بمدينة سبها، لاستقبال الحالات المصابة، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع مراكز العزل في مناطق الجنوب.