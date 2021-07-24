شلوف: الميليشيات سهلت دخول الكثير من الجنسيات إلى البلاد

ذكّر رئيس مؤسسة سليفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف، بواقع المعابر الحدودية الليبية معبرا إمساعد والسلوم مع مصر، والعوينات مع السودان، والسارة مع تشاد، والثوم مع النيجر، وطارات مع الجزائر، ووزان ورأس جدير مع تونس، خلال الفترة التي سبقت سقوط نظام معمر القذافي، حيث رأى أن “الميليشيات سهلت دخول الكثير من الجنسيات إلى البلاد ممن زعموا الرغبة في تقديم المساعدات المادية والتدريبية للمقاومة، وبالطبع كان العديد من (العناصر الإرهابية) في مقدمة طوابير العابرين إلى جانب عناصر شبكات الجريمة العابرة للحدود”.

شلوف، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، لفت إلى أن استمرار تسلل بعض العناصر الإرهابية بالوقت الراهن عبر بعض هذه المعابر، كونها نظرياً تتبع الدولة وأجهزتها الأمنية ولكنها تدار بشكل كامل من قبل قيادات وعناصر الميليشيات، ممن لا يهتمون بمتابعة النشرات الأمنية وما يرد بها من أسماء وصور ومعلومات عن المطلوبين أمنياً من دول أخرى.

وصنف الباحث المعابر الجنوبية مع تشاد والنيجر بـ”الأكثر خطورة”، حيث قال: “المعابر مع السودان أغلقت في 2010 لتخوف النظام هناك من عودة قيادات تمرد دارفور إلى السودان عن طريق ليبيا، أما المعبران مع تشاد والنيجر، ورغم إغلاقهما، إلا أن طول الحدود بالقرب منهما واتساعها والطبيعة الجبلية المحيطة بهما جعلت منهما منفذاً مهماً للحركات المعارضة ولشبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والسلع المختلفة”.

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