معزب: اشتباكات الميليشيات في طرابلس لا تأثير لها على سير العملية الانتخابية

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” محمد معزب، إن ما حدث هو سيناريو متوقع حدوثه، وأنه يحدث في كل أرجاء ليبيا، وجاء ذلك تعليقاً على اشتبكات ميليشيا الردع وميليشيا دعم الاستقرار.

معزّب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، زعم أن “ما حدث في شارع جرابة بطرابلس حدث مثيل له في مدينة بنغازي، وأن الأمر يرجع لعدم وجود سلطة قوية حازمة تضرب بيد من حديد، كما يحدث في كل بلدان العالم، وتمنع العبث بأرواح وممتلكات وأمن المواطنين”، بحسب قوله.

ورأى معزب أن “اشتباكات الميليشيات في طرابلس لا تأثير لها على سير العملية الانتخابية، وأن العابثين يلهثون وراء المال والمنافع ولا علاقة لهم بالعمل السياسي”، بحسب قوله.

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