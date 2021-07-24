بن شرادة: الاشتباكات التي حدثت في طرابلس ستؤثر على عملية الانتخابات

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” سعد بن شرادة، إن الاشتباكات التي تحدث في طرابلس، يكون على إثر مناطق النفوذ، وجاء ذلك تعليقاً على اشتبكات ميليشيا الردع وميليشيا دعم الاستقرار بالعاصمة طرابلس التي أودت بحياة المدنيين العزّل.

وأضاف وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “أن الاشتباكات التي حدثت وتحدث تؤكد التأثير على عملية الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع ستكون تحت سيطرة الجماعات أو الكتائب”.

وشدد بن شرادة أن “الواقع الحاصل وتعدد وتباين النفوذ على المناطق في ليبيا له تأثيراته السلبية على العملية الانتخابية”.

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