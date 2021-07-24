الروداني: الجزائر أعلنت بالتوافق مع الحكومة المؤقتة مؤخراً ترتيباً أمنياً لمنع التسلل أما تونس فالإغلاق من قبلها لمعابرها مع ليبيا متكرر

سلّط الخبير في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية في منطقة الساحل الشرقاوي الروداني، “الضوء على حادث مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، في أبريل الماضي، على يد إحدى حركات المعارضة التي انطلقت من الجنوب الليبي”، بحسب قوله.

الروداني، وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أشار إلى الدور الواضح للمكونات الثقافية للشعب الليبي من التبو والأمازيغ والطوارق، في إدارة المعابر القريبة من مواقع وجودهم بالجنوب الغربي، حيث عمد البعض لتوظيف واستغلال هذا القرب الجغرافي في فترات إغلاق المعابر بأساليب غير قانونية، وتم التغاضي عن تلك التجاوزات في إطار تنامي هوية المكون، وأيضاً لضعف القدرات الأمنية.

أما فيما يتعلق بأوضاع المعابر مع تونس والجزائر، قال الخبير المغربي إن “الجزائر أعلنت بالتوافق مع حكومة (الوحدة الوطنية) مؤخراً ترتيباً أمنياً لمنع التسلل، أما تونس فالإغلاق من قبلها لمعابرها مع ليبيا متكرر، ويرتبط بالأغلب بوقوع حوادث إرهابية أو التوجس من ذلك، أو تسلل خلايا إرهابية إلى أراضيها، أو يكون هناك إغلاق مشترك من الجانبين”.

وأشار إلى أن “صعوبة الواقع الاقتصادي التونسي ألقت بظلالها على فاعلية المقاربة الأمنية، خصوصاً في توفير مستلزمات لوجيستية لتأمين المعابر والحدود”، لافتاً إلى التأثير السلبي لعدم توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، وما أدى له ذلك من سيطرة أطراف بعينها على مجموعة من النقاط الرمادية القريبة من المعابر، وبالتالي باتت علاقات ولغة المصالح هي جواز السفر الحقيقي هناك، مما فتح الباب لتسلل عناصر مطلوبة جنائياً أو بقوائم الإرهاب”.

ورهن الروداني قدرة رجال المعابر بالمنطقة في الإمساك بالعناصر الخطرة إرهابياً بحجم التعاون والتنسيق الأمني بين دول المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بتتبع ورصد تحركاتهم لإحداث التوازن مع ما تمتلكه “الجماعات الإرهابية” اليوم من تقنيات متطورة أهلتها لتوسيع تنقلات عناصرها حتى بالمعابر الرسمية، رغم أنهم مدرجون بالقوائم الأمنية.

وحذر الروداني من “عودة قوية لتنظيمات (القاعدة) و(داعش) لمنطقة شمال أفريقيا من المرجح جداً أن تستهدف ليبيا أولاً، ومنها إلى دول الجوار، ووفقاً لطبيعة تلك التنظيمات المتطرفة العاملة بمبدأ الربحية الكاملة، فإن وصولها إلى دولة ما يعد مؤشراً جدياً لتوقع توافد شبكات تبيض الأموال والمخدرات على تلك الدولة”.

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