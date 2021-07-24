اللواء المحجوب يتابع مع الخدمات الطبية العسكرية برنامج تحصين منتسبي المؤسسة العسكرية

قام مدير ادارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب بزيارة إلى إدارة الخدمات الطبية العسكرية ببنغازي.

وأوضح اللواء المحجوب أن الزيارة تأتي ضمن تحفيز منتسبي القوات المسلحة والاطلاع على برنامج التحصين ضد فيروس كورونا التي تقوم بها القوات المسلحة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من زيادة انتشار للوباء.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي أنه تم خلال الزيارة أيضا توعية منتسبي القوات المسلحة حول التسجيل في سجل الناخبين والمشاركة بأصواتهم في الانتخابات القادمة.

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