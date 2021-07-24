“مركز طبرق الطبي”.. مجهودات كبيرة وإمكانات محدودة

تقرير/ 218

أعرب العاملون في قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي عن استيائهم من نقص المعدات والأدوات الطبية وعدم توافرها بالعدد الكافي، الأمر الذي يمنعهم من تقديم خدمة طبية تليق بالمرضى القادمين للمركز.

في ثاني أيام عيد الأضحي

ويعمل قسم الإسعاف والطوارئ في مركز طبرق الطبي منذ ثاني أيام عيد الأضحى بكل طاقاته من أجل استقبال المصابين وإسعافهم نتيجة الاستعمال الخاطئ للأسلحة البيضاء، وتتنوع الإصابات بين بسيطة ومتوسطة

كما أوضح مسؤولو المركز أن المجهودات التي تقوم بها العناصر الطبية داخل القسم غير كافية لنقص الإمكانات في القسم من معدات وأدوات طبية، حيث يستقبل القسم عديد الحالات في اليوم الواحد على مدار العام من مختلف الإصابات وفي ظل عدم وجود المعدات والأدوات الطبية الواجب توفرها في القسم تبقى الخدمة الطبية المقدمة غير كافية للمريض.

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