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أوضاع حرجة في مركز العزل الصحي الزنتان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني مركز العزل الصحي الزنتان من أوضاع وُصِفت بالمأساوية بعد ازدياد في حالات المصابين التي وصلت لمركز العزل رغم قلة الامكانيات و النقص الحاد في الأطقم الطبية و الطبية المساعدة و النقص في المستلزمات الطبية و بعض الأدوية الضرورية و توقف مرتبات العاملين لمدة 7 أشهر.

وقال القيمون على المركز أن عناصره يأبون إلا أن يقدموا الخدمات اللازمة للمرضى النزلاء داخل قسم العزل للتخفيف من معاناتهم مع أن المركز يعاني من نقص كبير في المواد التشغلية و الأدوية وإبر السيولة و الأدوية الأساسية.

يشتغل المركز بقدرته السريرية الكاملة بعد أن اصبح وجهة لمعظم سكان المنطقة الغربية خاصة بعد قفل مركز العزل في مدينة يفرن ، ما دفع المركزأن يناشد حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة و كل من يستطيع أن يقدم المساعدة و يسارع قبل تفاقم الوضع وفقدان السيطرة على الوضع الوبائي المستفحل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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